Jugador español se encuentra varado hace 50 días en Italia: “Espero que salgamos de esta”

Iago Falque, extremo del Genoa de Italia, lleva en confinamiento 50 días en un hotel, luego de que la panedemia del coronavirus lo pillara sin hogar.

En conversación con AS, el jugador español entregó detalles de su vivencia en Italia y aseguró que espera salir de esta situación. “Llevo desde el 10 de marzo, cuando realizamos el último entrenamiento en grupo. Mi idea era venir estos meses a Génova para ayudar al club y recuperar ritmo después de una lesión, así que no era cuestión de mirar una casa. Luego explotó todo y ya no me moví porque no sabía qué iba a pasar“, manifestó.

“La desinformación es un problema y yo, sinceramente, no estoy preparado para decir esto o lo otro, pocos pueden hacerlo, pero está claro que si el fútbol tiene que esperar a la vacuna sería muy catastrófico. Hay mucha gente que ya está trabajando y lo hacen sin vacuna, pero insisto, a mí no me gusta hablar sin saber, solo espero que salgamos de esta mirando al futuro de la mejor manera, queremos retomar el fútbol y la vida“, sostuvo el extremo.

Finalmente, Falque indicó que se siente afortunado de encontrarse bien de salud, al igual que su familia. “Ya vemos el final más cerca y eso hace que mires de otra forma todo lo que ha pasado, no puedo decir que he tenido mala suerte, porque mi familia y yo estamos bien de salud“, sentenció el español.