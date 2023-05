Día del Pisco: el destilado favorito de los chilenos y uno de los mejores evaluados a nivel mundial

Este lunes 15 de mayo se conmemora un nuevo Día del Pisco, uno de los destilados más consumidos en el país, y de los favoritos de la población.

La fecha se transformó en una tradición que forma parte de la idiosincrasia chilena desde el 2009, y que no solo es valorada por los chilenos, sino que también a nivel mundial.

Esto porque el ranking de Taste Atlas, entidad a cargo de evaluar platos tradicionales, ingredientes locales y más, dio a conocer que el pisco chileno se posiciona en el puesto número 12 de los mejores a nivel mundial, consagrándose como el mejor de Sudamérica.

Find out more about the 50 best-rated spirits: https://t.co/33bdNNDcLv#spirits #alcohol pic.twitter.com/sJy7e0ADu5

— TasteAtlas (@TasteAtlas) March 20, 2023