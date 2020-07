Creador de Martuca celebra el “Día de la Mechada” con promos especiales y dio su receta para la mechada perfecta

View this post on Instagram

En Martuca celebramos LA SEMANA DE LA MECHADA con esta increíble promoción: Dos Mechadas Italianas (tomate, palta y mayo casera) en pan Frica a sólo $8.900.- Pídela en tu Fuente de Soda del barrio Manuel Montt. ahora con DELIVERY desde las 12:00 a las 22:00 horas, toda la semana. Pide aquí tu promoción https://www.martuca.cl/…/4Zs…/promocion-semana-de-la-mechada (Link en la Bio)