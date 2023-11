Hernán Galíndez, arquero de Aucas y de la selección ecuatoriana, se refirió a la posibilidad de volver a jugar en el fútbol chileno y entregó palabras para su exequipo, Universidad de Chile, el cual defendió en 2022.

“No le cierro la puerta a ningún equipo en ningún lado. Una vez me mostraron que soné en Universidad Católica y nadie me llamó, fue un rumor que no sé de donde surgió. Pero sí, volvería a Chile, es un fútbol competitivo”, reconoció el portero en diálogo con DSports.

El guardameta recordó su polémica salida de la U y remarcó que esta se dio por la intranquilidad que atravesaba su familia. “No es que me fuera porque los hinchas no me querían, fue porque unos fueron contra mi mujer y ahí hay temas que uno no negocia. Me sentí responsable de lo que estaba pasando mi familia. Lamentablemente, fue por cosas que escribieron e incomodaron a mi esposa”, apuntó.

Galíndez: “No fue un error venir a Universidad de Chile”

Pese a la complicada situación que vivió en el cuadro azul, Hernán Galíndez aseguró que “no fue un error venir a Universidad de Chile. Si tuviera la posibilidad de retroceder el tiempo, tomaría la misma decisión de venir a la U, sin duda”.

Por último, el golero de 36 años reveló qué es lo que le preocupa respecto al presente que vive Universidad de Chile. “No entiendo por qué la U no puede demostrar la grandeza que tiene. Es difícil, porque uno desde dentro está completamente cómodo, no te falta nada, estás solo para jugar fútbol. No entiendo por qué no pueden mejorar. Han pasado técnicos, jugadores y sigue sin resolverse. Deseo que pueda cambiar”, completó.