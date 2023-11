“Creen que por jugar bien…”: “Tucu” Hernández lanza potente reflexión por los futbolistas chilenos jóvenes

Los Tenores de ADN conversaron con Pedro Pablo “Tucu” Hernández, quien este martes anunció su retiro del fútbol. El capitán de O’Higgins explicó su decisión de colgar los zapatos y realizó una potente reflexión respecto a los jugadores chilenos jóvenes.

“Es momento de darle un tiempo a mi familia en Tucumán, a mis padres que están allá. Además, uno ve cosas en el fútbol que te van quitando energía. El cuerpo ya no es el mismo de antes. Entrenas con chicos jóvenes que están a otro ritmo y uno se frustra. Por eso pienso que es el momento de dar un paso al costado”, señaló el volante chileno-argentino.

Por otro lado, quien fue campeón de la Copa América 2016 con La Roja apuntó a los jóvenes que no logran consolidarse en el fútbol chileno. “Los chicos piensan que acá las cosas son más fáciles, creen que por jugar bien al fútbol deberían estar en primera división y mantenerse. Y los que están en un club grande y generan fama, se conforman con eso. Me gustaría que puedan cambiar ese pensamiento, la vida es mucho más dura de lo que uno piensa, el fútbol no es tan fácil como ellos creen”, indicó.

“No puedo creer que haya jóvenes que primero piensen en la plata y luego desaparecen. El ritmo que hay en Europa es más duro y te da el nivel para competir en la selección chilena. Cuando estuve en España, sabía que si no jugaba, no podía ser parte de La Roja, porque el ritmo que me daba esa competición me preparaba para estar en la selección”, remarcó el mediocampista de 37 años.

También abordó el factor de los comentarios negativos en las redes sociales. “Las redes le hacen tanto daño a los jóvenes. Una persona puede generar inseguridad en los chicos. Escuchan comentarios donde no hablan bien de ellos y eso genera que estén mal en la semana y no puedan entrenar bien. Los chicos deberían venir preparados desde abajo, con una mentalidad más dura”, añadió.

Por último, “Tuco” Hernández destacó que “desde las inferiores, los chicos deberían pensar en estar en las ligas más importantes y representar al país. Que no crean que las cosas les van a llegar de manera fácil”.