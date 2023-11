Francisco Meneghini le cierra las puertas a la U y se sigue proyectando en Everton: “Me siento muy valorado en este club”

El entrenador de Everton de Viña del Mar, Francisco Meneghini, habló este lunes con Los Tenores de ADN Deportes respecto a su actualidad al mando del club.

El DT del elenco ruletero vive un buen presente, debido a que el equipo ha remontado y ya se encuentra en el cuarto lugar de la tabla de posiciones y con grandes chances de asegurar un cupo en la fase previa de la Copa Libertadores de América 2024.

En ese sentido, el técnico aseguró que ya está en conversaciones para seguir a cargo de los viñamarinos la próxima temporada, esto, ante rumores que hablan de acercamientos con Universidad de Chile tras una eventual salida de Mauricio Pellegrino.

“Hay tiempo que uno no puede negar y es importante ir avanzando en cosas. Si no pasa nada raro y todo va como queremos, seguiremos acá“.

En esa línea, añadió que “además finalizan contrato muchos jugadores. Hay que restructurar de manera importante el plantel y eso representa un desafío mayor, más aún cuando tenemos que jugar un torneo internacional”.

Meneghini no se quedó ahí y profundizó sobre su actualidad en Everton: “Yo me siento muy bien como entrenador, este año crecí mucho y le hemos dado continuidad a un gran proyecto. Hoy estamos viendo los frutos de darle continuidad a un trabajo. Me siento muy valorado en el club y sería importante con una restructuración también”.

Berizzo y Wanderers

Tras lo anterior, el DT se refirió a la renuncia de Eduardo Berizzo a la Selección Chilena. “Tengo una relación de amistad con Berizzo, así que lo siento mucho por él, ya que no es bueno ni agradable que un colega pierda su trabajo. Lo estaré apoyando en los nuevos desafíos que tenga”, lanzó.

Finalmente, el entrenador tuvo palabras respecto a un eventual ascenso de Santiago Wanderers, archirrival de Everton.

“Es un equipo importante como nosotros. La región de Valparaíso tiene buenos equipos, así que en caso de que suban, sería atractivo tener más equipos de la región en Primera División“, cerró.