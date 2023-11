Nelson Tapia y la ausencia de Claudio Bravo en La Roja: “Tiene que estar sí o sí en una convocatoria”

Si hay alguien autorizado para hablar de la Selección Chilena, y en especial del arco de La Roja, es Nelson Tapia. El ex portero, compañero de equipo con Claudio Bravo en el “equipo de todos” llegó este lunes hasta el entrenamiento del equipo de Nicolás Córdova.

Radicado hace años en Ecuador, donde ha realizado gran parte de su trayectoria como entrenador de fútbol, el ex portero y capitán de La Roja conversó con ADN Deportes y comentó lo que vivió en la práctica de la Selección Chilena.

“Tuve la facilidad de poder ver el entrenamiento, Alexis (Sánchez) me regló una camiseta autografiada, la verdad muy emocionado poder venir a ver a los chicos”, aseguró.

Respecto al duelo de este martes, indicó que “va a ser bravo porque Ecuador también viene necesitando puntos, hay críticas al trabajo del DT. Hay que estar muy atentos en el mediocampo y en ataque, pero veo a los chicos con muy buen ánimo”.

Sobre Nico Córdova como entrenador de Chile, aseguró que “tirarle buenas vibras, está en un lugar privilegiado, aunque sea un minuto, dirigir a la selección chilena es un privilegio, entonces que Nico tenga esa posibilidad, bendiciones para él”, sostuvo

Brayan Cortés será el arquero titular de La Roja ante Ecuador: “trabajé con él en el 2014 en Iquique como entrenador de arqueros, lo conozco como arquero y como persona, ha tenido un gran aprendizaje junto a Claudio Bravo y todos los otros chicos”.

Nelson Tapia y la actualidad de Claudio Bravo

Precisamente, sobre la ausencia del bicampeón de América, con quien compartió camarín en La Roja, Nelson Tapia aseguró que “Claudio (Bravo) con lo que viene haciendo en España, el tiene que estar sí o sí en una convocatoria“, dijo.

“Me ilusiono con dirigir en Chile, estoy capacitado, para eso nos hemos estado preparando acá en Ecuador. Me parece que es una buena plaza como aprendizaje. Si no se da, tengo la posibilidad de seguir dirigiendo acá”, complementó sobre la opción de volver al país o llegar a Juan Pinto Durán.

Finalmente, comentó la situación de salud de Nelson Acosta “hablo mucho con su hija, siempre atento y lamentar que esté en esta situación, un hombre que nos dio mucho a los jugadores y a la selección”.

EN VIVO | Ecuador vs Chile

El partido entre Ecuador y Chile lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo puedes ver en las pantallas de CHV y Paramount+.

Recuerda que toda la acción de las Eliminatorias 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 17 de octubre

20:30 hrs | Ecuador vs. Chile | Rodrigo Paz Delgado