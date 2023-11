“Quería volver a sentirme jugador”: La emoción de Emiliano Amor tras regresar a las canchas en Colo Colo

Emiliano Amor fue una de las grandes sorpresas en la formación de Colo Colo en el empate 2-2 frente a River Plate. El defensa argentino ingresó como titular en el “Cacique” y volvió a jugar tras un año de inactividad producto de una grave lesión.

Tras el compromiso disputado en Concepción, el ex Vélez Sarsfield se mostró emocionado y en diálogo con ESPN agradeció “a mis compañeros, mi familia, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, que me apoyó todo este año”.

“Fue duro, pero por suerte todo lo que mastiqué, todo lo malo que me pasó en el año, esto es impagable y mucho más cuando sea en el Monumental. Será mucho más lindo”, agregó.

El zaguero también destacó el cariño de los hinchas tras su regreso a las canchas. “También los extrañaba mucho, es incomparable sentir el cariño de la gente. Totalmente agradecido, porque hay que bancar a un jugador que no juega hace un año, y te reciben de igual manera o mejor”, expresó.

“Todo lo malo que pasé, ver a mi nena que me decía ‘¿por qué no estás en la tele?’. Es emocionante, gracias a mi familia y mis amigos por todo el apoyo que me dieron. Esto es muy emocionante”, añadió al borde de las lágrimas.

Finalmente, Emiliano Amor proyectó lo que será la temporada 2024 en Colo Colo. “El objetivo primero era jugar, volver a sentirme jugador. Los objetivos del 2024, ya lo hablarán los dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Quiero disfrutar este momento, me preparé todo este año para esto y lo estoy disfrutando un montón”, sentenció.