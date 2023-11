Francisco Arrué, actual entrenador de Audax Italiano, conversó con Los Tenores de ADN este martes sobre diversos temas ligados al fútbol. Uno de los puntos que abordó tiene que ver con el trabajo de Eduardo Berizzo al mando de la selección chilena, mostrándose contrario a quienes piden que la salida del técnico argentino.

“Berizzo me parece un tremendo entrenador, hay que respetar su proceso. Yo pediría tranquilidad, que los resultados no nos apremien y que no haya cambios, porque nada te garantiza que si llega otro entrenador, en los próximos partidos vaya a ganar. Al ‘Toto’ lo aguantaría hasta que terminen estas Eliminatorias y si eso sucede, lo más probable es que Chile clasifique al Mundial porque tiene buenos jugadores y buen DT”, aseguró el exjugador nacional.

Respecto a la formación de jugadores en el balompié chileno, el “Pancho” afirmó que “se ha perdido un poco la exigencia desde lo individual y lo colectivo, también desde las competencias, en el futbol formativo las competencias no están a la altura. Se dejó de viajar, antes los equipos viajaban mucho para jugar torneos intencionales y eso le daba otro roce a los futbolistas”.

Audax, Colo Colo y Marcelo Díaz

En cuanto a su labor con Audax en Primera División, luego de dirigir a San Marcos en la B, mencionó que “la idea de juego es exactamente la misma, creo mucho en lo que hemos logrado con mi cuerpo técnico y eso lo llevamos a esta categoría, donde se nos ha hecho más fácil el aspecto táctico, no hay tantas carencias. También le hemos dado mayor intensidad al equipo producto de los entrenamientos”.

De cara al próximo duelo contra Colo Colo por el Campeonato Nacional, indicó que “tenemos confianza de que, cómo estamos jugando, podemos tener un buen resultado. Será difícil porque sabemos lo que es Colo Colo y lo que pelea, pero con humildad y el trabajo es la única forma de lograr resultados positivos”.

Por último, Francisco Arrué elogió al volante de los “itálicos”, Marcelo Díaz, y se refirió a su futuro para el 2024. “Me tiene sorprendido su profesionalismo, a los 36 años se entrena mejor que nadie. Para mi forma de ver el fútbol nos facilita mucho el juego, estoy contento con lo que nos ha podido dar. ¿Su futuro? Él sabrá, seguramente tiene esas ganas de terminar en un equipo grande o volver al extranjero”, completó.