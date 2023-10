Este sábado 21 de octubre, el Inter de Milán goleó 3-0 al Torino en el duelo correspondiente a la novena fecha de la Serie A. Una vez más, el técnico Simone Inzaghi decidió no darle minutos a Alexis Sánchez, quien vio desde el banco de suplentes la séptima victoria del equipo nerazzurri en el torneo.

El compromiso se disputó en el Stadio Olimpico di Torino y el elenco visitante debió esperar hasta el segundo tiempo para comenzar a asegurar unos nuevos tres puntos. Cuando el cronómetro llegaba a los 59 minutos, el neerlandés Denzel Dumfries entró al área por el costado derecho y entregó el balón a Marcos Thuram, quien pateó a ras de piso cerca del punto penal y convirtió la apertura de la cuenta.

Ocho minutos más tarde, luego de un córner desde la izquierda, el zaguero Francesco Acerbi pivoteó la pelota para que el argentino Lautaro Martínez apareciera desde el centro y anotara el segundo de la visita con un cabezazo.

Ya sobre el final del encuentro, al quinto minuto de descuento, el mediocampista turco Hakan Çalhanoğlu cambió un penal por gol y sentenció el triunfo del Inter sobre Torino.

Con este resultado, los nerazzurris marchan en el primer puesto de la Serie A con 22 puntos de 27 posibles. En caso de que el AC Milan no derrote a la Juventus en el partido que se jugará este domingo 22 de octubre en el San Siro, el equipo del “Niño Maravilla” se mantendrá como líder al término de la novena fecha.

Ahora, el cuadro italiano deberá trasladarse al plano internacional para recibir al RB Salzburg por la tercera jornada del grupo D de la UEFA Champions League. En sus duelos previos, los dirigidos por Simone Inzaghi consiguieron un triunfo (vs. Benfica) y un empate (vs. Real Sociedad), compromisos en los que Alexis Sánchez sumó 37 minutos en total (20′ vs. Benfica y 17′ vs. Real Sociedad). El partido entre el Inter y el Salzburg se jugará este martes 24 de octubre a las 13:45 horas de Chile.