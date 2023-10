Más de 80 goles en sus pasos por el Arsenal y el Manchester United no bastaron para evitar el ninguneo. Este lunes, la revista inglesa FourFourTwo reveló un listado de los 100 mejores jugadores en la historia de la Premier League, y Alexis Sánchez no apareció por ninguna parte.

“Hemos decidido clasificar a los 100 mejores futbolistas que han aparecido en la Premier League (la máxima categoría de Inglaterra desde 1992) en función de su impacto. Esa es una combinación de su habilidad, estatus y los momentos que nos brindaron a lo largo de los años”, escribieron en el citado medio.

Los argumentos para elaborar el listado, como bien señala la revista, solo está “la habilidad, estatus y momentos que brindaron”, e, inexplicablemente, el goleador histórico de La Roja no apareció.

Para peor, aparecen otros jugadores de cuestionable rendimiento, y que decir, capacidad goleadora. Entre los 10 mejores, solo hay deportistas europeos, ningún sudamericano. Recién en el puesto 17 aparece el argentino Sergio Agüero.

