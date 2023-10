Juan Tagle, presidente de Cruzados, entregó su respuesta ante el pedido que hizo Don Francisco a la ANFP para reprogramar el Clásico Universitario, ya que el choque entre la UC y la U. de Chile quedó para el sábado 11 de noviembre, mismo día en el cual se realizará la Teletón 2023.

“Nosotros seguimos la programación que hace la ANFP. Obviamente, esperamos que siempre sea en días y horarios adecuados, en la medida que se cumplan esas condiciones, siempre estamos dispuestos”, señaló el mandamás de Universidad Católica este jueves.

Respecto a la opción de cambiar la programación del duelo para el domingo, Tagle explicó que “el estadio Santa Laura tiene dificultad de uso para los días domingos por la feria que hay, y para un partido como este se hace más complejo. A nosotros nadie nos ha llamado, pero la decisión final es de la ANFP”.

Juan Tagle postula nuevo estadio de la UC para el Mundial Sub 20

Por otro lado, el presidente de Cruzados valoró la posibilidad de que Chile organice el Mundial Sub 20 del 2025, según los anuncios que hizo Pablo Milad, timonel de la ANFP. “Es impactante, un Mundial Sub 20 es un privilegio, para el futbol chileno sería tremendo y para los juveniles sería un impulso espectacular. Si se logra eso, sería una excelente noticia, no para Pablo Milad, sino para el deporte chileno”, indicó.

“Algunos dicen que es un premio de consuelo por lo del Mundial 2030, pero entre tener un solo partido de esa Copa del Mundo, y organizar un Mundial Sub 20, yo me quedo con lo segundo, sin ninguna duda. Ojalá que todos apoyemos esto y poder conseguir el apoyo del Gobierno”, agregó el dirigente nacional.

Además, ofreció la nueva casa de la UC como posible sede. “Cuando supe de la noticia, llamé a la ANFP para proponer el nuevo estadio de San Carlos para ese Mundial”, aseguró respecto al recinto que está en remodelación y que este jueves sumó a Codelpa como proveedor oficial de pinturas y recubrimientos.