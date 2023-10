“Contamos con la palabra de FIFA”: Pablo Milad plantea la candidatura de Chile para albergar el Mundial Sub 20

En la previa al duelo entre Chile y Perú, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, explicó en el estadio Monumental las conclusiones tras su reunión en la sede de la FIFA con el mandamás del balompié mundial, Gianni Infantino.

“Hubo una reunión en la que estaba él, su secretario ejecutivo y un asesor jurídico. Fue una conversación franca y directa. Entre CAF y UEFA sumaban 109 votos por la opción de España, Portugal y Marruecos. Con esto, nuestra presunta candidatura era muy difícil. De todas formas, se buscó la fórmula para celebrar el centenario del Mundial. Se planteó la idea de hacer un torneo en que compitieran todos los campeones del mundo, pero lamentablemente no se llegó a acuerdo”, aseguró, remarcando la versión en torno a un acuerdo del cual ellos no sabían para agendar los países que albergarán la Copa del Mundo en siete años más.

“El Consejo de FIFA determinó exclusivamente que el Mundial 2030 sea en España, Portugal y Marruecos. Manifestamos nuestra molestia con la exclusión. El acuerdo de Conmebol, UEFA y CAF fue reforzada por FIFA para que sólo fueran tres países en Sudamérica que sean sede. No entendemos los criterios que se aplicaron para determinar cuáles eran esos tres países. Le dije a Infantino que nos sentimos pasados a llevar, que estamos disconformes con la forma en que se hizo. No obstante ello, al Consejo de FIFA le llegó este tipo de campeonato cinco días antes, lo sabían con antelación. No hubo comunicación con nosotros, pensando que podía enturbiar este acuerdo que ya estaba pactado”, explicó Pablo Milad, que remarcó el haberse visto sobrepasado en su rol como vicepresidente de Conmebol.

“Se lo hice saber al presidente Domínguez y también a Infantino, pero acá fue un problema de comunicación de toda la Conmebol (…) Son heridas que se subsanan conversando, que nunca más suceda esto. El eslogan era “Juntos 2030” y no estamos juntos, estamos totalmente separados. Para mí, sólo debió haber sido Uruguay sede”, reconoció, sin descartar su renuncia al cargo continental.

“Las decisiones se tiene que tomar en frío. El 3 de noviembre, en Río de Janeiro, me voy a reunir nuevamente con Domínguez e Infantino, voy a escuchar las dos partes. Cuando tenga toda la información, veré si tomo la decisión o no de reunión”, insistió Pablo Milad, que además planteó la “compensación” que FIFA le ofreció en esta reunión en Suiza.

“Fue bueno porque se están esclareciendo las cosas. Conversamos sobre la opción de ser sede del Mundial sub 20. Fuimos invitados al Consejo FIFA de Arabia Saudita, en diciembre, y ellos nos entregarán su apoyo para ser sede. Tenemos la primera oportunidad de albergar la edición 2025. Estamos capacitados. De todas formas, no nos deja conformes. Contamos con la palabra de FIFA“, concluyó en el Monumental.