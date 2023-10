Fútbol y rock & roll: la icónica camiseta musical que ocupará Barcelona en el clásico ante Real Madrid

El fútbol y la música muchas veces han estado de la mano a lo largo del tiempo, pero que una de las bandas más importantes de la historia de la música aparezca en una camiseta para un clásico europeo, pasa muy pocas veces. Barcelona lo hará con el logo de los Rolling Stones.

Este jueves, el cuadro “Culé” presentó su nueva indumentaria en conjunto con el histórico grupo de rock, la cual usará para afrontar el próximo clásico español contra Real Madrid.

La banda liderada por Mick Jagger, que cuenta con más de 55 años de trayectoria y más de 40 discos editados, estará presente en la parte delantera de la camiseta azulgrana con su icónico logotipo de la boca y la lengua afuera.

El acuerdo firmado entre Barcelona y Rolling Stones se realiza en el marco del aniversario del lanzamiento del álbum “Hackney Diamonds”, que es el primer álbum de estudio con material original de la banda en 18 años. Además de ser ocupada por el primer equipo masculino del Barça, también será utilizada por el plantel femenino del club.

De esta manera, el equipo catalán espera quedarse con una nueva versión del clásico más importante del fútbol español, y que la rockera camiseta quede en la historia con un triunfo ante el archirrival.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2023