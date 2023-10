Milad anuncia propuesta para un tercer torneo en Primera División: “No se va a detener el campeonato durante Copa América 2024”

En la conversación con Los Tenores, Pablo Milad afrontó el conflicto abierto que tiene con Conmebol y FIFA luego que Chile quedó excluido de la organización del Mundial 2030.

“Cuando uno es caballero creen que es débil, pero yo soy una persona de mucho carácter y no me oculto. No voy con son de pelear, sino clarificar las cosas. Vamos a dejar las cosas claras de una vez por toda. Infantino nos dio respaldo para ser candidatos únicos a la sede del Mundial Sub 20 del 2025“, remarcó, aguardando por realizar gestiones para obtener el apoyo del gobierno ante aquel torneo.

“Una vez que se acepte la postulación, que será presentada en el Consejo de FIFA, ahí empezaremos a gestionar. Ya en el partido ante Perú hablé con Jaime Pizarro y está la mejor disposición del Ministerio del Deporte al respecto (…) Los alcaldes ya me están llamando para ser sede, asi que hay disposición para organizarlo“, insistió el presidente de la ANFP.

Pablo Milad y cambios del fútbol chileno

Ante la serie de cuestionamientos a su liderazgo, se expresó con mesura. “Los medios nunca saben lo que uno hace, no les interesa. Si los clubes me reeligieron es por algo, hay confianza en lo que hago y se han visto cosas. Acepto las críticas, pero no las faltas de respeto. Acá no hay un patrón de fundo, trabajo en equipo y soy un líder positivo, receptivo a las críticas”, remarcó junto con descartar que haya recibido presiones por la situación de las casas de apuestas online.

“Nadie me golpea la mesa ni yo a nadie. Hay una relación de mucho respeto y trabajo, fue una reunión informativa. Nunca dijimos que había una decisión de finalizar los contratos, sino que queríamos saber de la situación de todos para tener un actuar en común (…) Tenemos negociaciones con varias empresas para el naming del torneo del próximo año, con montos similares a los que había con el contrato que teníamos”, insistió, junto con anticipar detalles del posible desarrollo de un tercer torneo en el año, una suerte de Copa de la Liga.

“Vamos a proponer nuevas fórmulas para el campeonato, la idea es comenzar la tercera semana de enero y no queremos parar el torneo por fechas FIFA. Eso es la idea al momento de plantear un tercer campeonato, va a ser una Copa de la Liga. Tampoco vamos a detener el torneo durante Copa América”, apuntando a mejorar la competitividad en Primera División.

“Las reuniones han tenido mucha productividad, hemos apuntado a no detener los campeonatos. Vamos a aumentar los partidos, queremos que los clubes sumen 42 partidos también. De hecho, los partidos de Copa Chile serán llave de ida y vuelta. También tenemos que definir los premios deportivos para cada torneo”, aseguró, además de lamentar la suspensión del sudamericano sub 15 en Bolivia.

“Le hemos puesto foco al fútbol joven y, con eso, nos golpea la suspensión del sudamericano sub 15. Se vienen muy buenos jugadores, con énfasis en lo físico. Este torneo iba a reflejar las mejoras con el trabajo científico en el fútbol“, concluyó Pablo Milad en la charla con Los Tenores.