Pablo Milad respalda a Berizzo previo al juego contra Venezuela: “No hay disposición a romper una relación contractual”

En la previa al encuentro entre Venezuela y Chile, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, conversó con Los Tenores respecto al momento en el cual llega la selección chilena al encuentro de esta tarde en Maturín, donde está presente.

“Los muchachos están preparados. Los chicos entrenaron muy bien en el horario del partido, se ve buena disposición. Ante Perú fue un triunfo doble, a los jugadores le afecta lo que dicen de ellos en redes sociales. Es una forma de vivir hoy, pendientes del celular. Fue un triunfo doble porque reafirmó la confianza en el cuerpo técnico y también para el público, que necesita triunfos“, apuntó el mandamás del fútbol chileno, que afrontó las críticas hacia su gestión.

“Sé que el fútbol es ingrato, mucho más que la política. No miro las redes sociales. No trabajo por felicitaciones, en el fútbol nadie te va a agradecer nada. Me levanto con energía a entregar lo mejor de mí y eso es lo más importante”, enfatizó Pablo Milad, quien no quiso ponerse metas específicas en torno a las clasificatorias al Mundial 2026.

“Trabajamos por minimizar las variables que puedan influir en el equipo, pero esto es un juego. No pensamos en un quinto o sexto lugar, sino llegar lo más alto posible para tener una clasificación directa. No miramos para abajo. Estamos supeditados a los resultados, pero mirando en positivo y con la mejor disposición“, comentó el presidente de la ANFP.

Pablo Milad y el respaldo a Eduardo Berizzo

Durante la charla con Los Tenores, mostró su mesura en torno a la oposición que les pueda oponer Venezuela. “Tienen jugadores a un nivel muy competitivo, sólo tienen un jugador del medio local. Ya no es un rival fácil, como pensábamos 20 o 30 años atrás, hay que ganar los puntos en la cancha”, aseguró, junto con destacar el funcionamiento de la selección chilena.

“Tiene parajes de juego bastante bueno, con presión alta y un buen trabajo defensivo en conjunto. Nos falta un atacante. Alexis me gusta más retrasado, Ben Brereton desborda bien, pero nos falta un centro delantero que sea alimentado“, insistió, con lo que respaldó la gestión de Eduardo Berizzo al margen del resultado en Maturín.

“Las decisiones nunca se toman después de un resultado. Si no ganamos, ojalá sumar. Si perdemos, hay que seguir trabajando. No hay disposición a romper una relación contractual. El trabajo es profesional, están preocupados todo el año de los jugadores. Hay muy buen ambiente en el plantel. A los técnicos y a los jugadores hay que apoyarlos, queremos el mejor resultado para Chile”, remarcó Pablo Milad desde Venezuela.