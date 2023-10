Tendrán tiempo para prepararse: en noviembre se disputaría la Liguilla de Ascenso de la Primera B

Este domingo, Cobreloa se coronó campeón del Torneo Nacional de Primera B, pero el campeonato está lejos de terminar. La Liguilla de Ascenso está en el horizonte de ocho equipos que buscarán el segundo cupo para subir a Primera División.

Deportes Iquique se metió dirceto en la semifinal de la Liguilla de Ascenso, a la cual irán además Santiago Wanderers, Deportes Temuco, Deportes Antofagasta, San Luis, Deportes La Serena y Unión San Felipe.

Entre uno de esos siete equipos saldrá el segundo ascendido a Primera División, pero la pregunta que se hacen todos en el ascenso es ¿Cuándo se juega dicho mini torneo?

A falta de confirmación por parte de la ANFP, la Liguilla de Ascenso comenzaría con sus partidos de ida el miércoles 8 de noviembre, después de los Juegos Panamericanos, en la misma semana en que el Campeonato Nacional 2023 regreso con su tramo final.

La Liguilla de Ascenso

– Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe

– Deportes Temuco vs. Deportes La Serena

– Deportes Antofagasta vs. San Luis