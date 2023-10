El entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, criticó duramente la organización del Mundial 2030, que llevará a cabo sus partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay, para continuar la competencia en España, Portugal y Marruecos.

En la previa de la fecha FIFA de octubre, el estratega de “Les Bleus” se manifestó en conferencia de prensa para cuestionar la decisión de disputar la Copa del Mundo en tres continentes y aseguró que existirá una “ventaja” para los seleccionados sudamericanos.

“Obviamente, hay una tendencia a querer tener una organización en varios países, pero ahora existe la particularidad de tres partidos en el continente sudamericano”, partió afirmando Didier Deschamps.

En esa línea, afirmó que “yo no sé qué tres equipos que se verán afectados por estos tres partidos, pero sé que los países sudamericanos tendrán una ventaja en el Mundial de 2030”.

“Los otros países deberán viajar hasta allá y luego volver. No sé quién toma esas decisiones, pero no ocultaré que las cosas me gustan más coherentes, ética y deportivamente”, sentenció.