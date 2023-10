El polémico cruce de palabras entre Claudio Bravo y Rafael Olarra suma un nuevo capítulo. Esta vez, el exfutbolista salió a desmentir los últimos dichos del portero del Real Betis sobre este conflicto.

En diálogo con TVN, el guardameta nacional abordó el tema que lo tiene confrontado con Olarra y señaló: “Si hubiese sido otra persona, lo dejo pasar. Pero cuando tú le abres las puertas de tu casa a alguien, las puertas de tu club a alguien, lo llevas al estadio para que disfrute del fútbol, tiene que existir cierto grado de agradecimiento”.

Por su parte, el otrora defensa respondió ante estas declaraciones de Bravo. “Hay cosas que no pasaron. El tuvo una deferencia enorme en dejarnos entrar a un entrenamiento de Barcelona. Fui a ese viaje con Rodrigo Tello. Pero quiero ser claro en que jamás fui a su casa, nunca estuve en su casa”, señaló en ESPN, donde cumple el rol de comentarista deportivo.

El ex U de Chile reveló que otras personas lo están tildando de “malagradecido”, por lo mismo, aclaró los hechos ocurridos en España con Bravo, para defenderse. “Muchos me escriben que soy un malagradecido porque me abrió las puertas de su casa, pero yo no fui a su casa. Sí nos permitió entrar a un entrenamiento de Barcelona, estuvimos con él, compartimos, con lo grato que significa conversar con él, sin duda. Tampoco fuimos a un partido de Bravo”, aseguró.

En la misma línea, remarcó que “cuando uno abre su casa, que es un espacio tan personal, claro que hay una cercanía especial, uno no mete a cualquiera a u casa, pero para ser preciso, eso no ocurrió dentro de lo que viví con Claudio”.

Rafael Olarra y sus comentarios sobre la no citación de Claudio Bravo

Por último, Olarra retomó el origen del conflicto, respecto a su comentario sobre la decisión de Eduardo Berizzo de no convocar a Bravo para la próxima doble fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026.

“Desde la posición que estoy hoy, tengo una responsabilidad de comentar, más que de enseñar. Los que somos exjugadores podemos transmitir lo que nosotros vivimos dentro de camarines donde mucho no pudieron estar. Uno cuando habla es desde lo que siente, me pasa eso con la selección”, sostuvo.

“Muchos me dicen que a mí no me gusta Claudio Bravo y para mí es el mejor arquero de la historia del fútbol chileno, pero en mi rol tengo que comentar situaciones futbolísticas y no creo que me tenga que restar porque tuve menos minutos jugados o porque tengo una opinión distinta”, concluyó.