Lo que ocurre fuera de la cancha también es tema para Claudio Bravo, así lo demostró en una entrevista reciente en la cual abordó su polémica con Rafael Olarra y se sinceró respecto a los comentarios negativos que ha recibido a lo largo de su carrera.

El portero del Real Betis se mostró sentido por el conflicto con Olarra, quien hace unos días respaldó al técnico de Chile, Eduardo Berizzo, por no citar al guardameta para los próximos partidos por las Clasificatorias al Mundial 2026.

“Si hubiese sido otra persona, lo dejo pasar. Pero cuando tú le abres las puertas de tu casa a alguien, las puertas de tu club a alguien, lo llevas al estadio para que disfrute del fútbol, tiene que existir cierto grado de agradecimiento”, señaló Bravo al respecto, en diálogo con TVN.

En esa línea, indicó que “cuando la memoria es tan frágil y cuando ves que hay gente que te ataca, en circunstancias donde tú hiciste lo contrario, sí te genera algo”.

“Me encanta cuando me critican”

En cuanto a las críticas que ha recibido en su carrera, el histórico capitán de La Roja aseguró que “muchas veces me quedo callado y observo cosas que me sirven, a mí me encanta cuando me critican, porque es la gasolina que te meten internamente para poder revertir situaciones”.

“Nunca me quedo con la palmada en el hombro, con el ‘qué bien lo hiciste’ o con el ‘qué bueno eres’, me quedo con las cosas negativas de mi trabajo, y esas cosas han hecho que pueda durar tanto tiempo en esto”, concluyó Claudio Bravo.