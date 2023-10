Manuel Pellegrini y la suplencia de Claudio Bravo en la Europa League: “Tengo a dos porteros de buena categoría”

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, analizó el triunfo de este jueves ante Sparta Praga en la Europa League y se refirió a Claudio Bravo, quien fue suplente y su lugar en la portería fue ocupado por el portugués Rui Silva.

“Hago un balance muy positivo, no solamente por el triunfo que siempre es muy importante, sino porque supimos corregir en el segundo tiempo los errores que tuvimos en el primero. Fuimos más intensos, hicimos un gol y tuvimos ocasiones muy claras”, comentó el estratega chileno en rueda de prensa.

En esa línea, agregó que “no siempre se pueden jugar 90 minutos bien, lo importante es saber corregirlo y el segundo tiempo me dejó muy conforme. Jugábamos ante un muy buen equipo acostumbrado a ganar y a tener mucho el balón”.

Consultado por la suplencia de Bravo y el “problema” de tener a dos arqueros en buen nivel, Pellegrini explicó que “no es un problema, es una solución. No hay ningún problema en tener a dos porteros de buena categoría, el problema es no tenerlos”.

“Hoy le tocó jugar a Rui Silva, que venía de dos semanas sin jugar por una lesión. Claudio no va a estar con la selección de Chile, así que a mí que no me gusta hacerlo jugar mucho antes de partir con la selección, veremos quién juega el domingo”, añadió.

Finalmente, el “Ingeniero” se refirió al anuncio de la FIFA para definir las sedes del Mundial 2030. “No he leído mucho la noticia porque no la entendí mucho. No sé qué pasa si uno de esos países no se clasifica… ¿Están clasificados? No entiendo mucho el folleto que han hecho de Mundial, voy a leerlo y cuando sepa lo respondo”, cerró.