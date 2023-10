El “premio de consuelo” que Conmebol ofrecería a Chile por no albergar el Mundial 2030

La molestia en el país con FIFA y Conmebol luego que dejaran fuera a Chile de la organización del Mundial 2030 se ha hecho sentir a todo nivel, fundamentalmente considerando la serie de recursos monetarios y organizativos en los que se ha desembolsado durante los últimos tres años.

“En esta oportunidad no está Chile, pero eso no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla también“, apuntó el mandamás del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez, dando a entender que nuestro país podría ser sede de algún otro evento a futuro.

En torno a ese “algo de esta talla”, ya habrían algunas opciones. Según información a la que tuvo acceso ADN Deportes, en Paraguay plantearon alguna chance como “premio de consuelo” ante las aprensiones dispuestas por el presidente de la ANFP.

Aquel primer ofrecimiento sería que Chile sea la sede para los entrenamientos que desarrollen las selecciones que sean sorteadas para jugar con Argentina, Uruguay y Paraguay en la inauguración del Mundial 2030, todo sujeto a la aceptación del ente rector del balompié nacional. Sería uno de los primeros ofrecimientos para aplacar la molestia en nuestro país.