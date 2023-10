Pablo Milad lamenta la exclusión de Chile como sede del Mundial 2030: “Nos sentimos muy dolidos”

Pablo Milad, presidente de la ANFP, se refirió a la decisión de la FIFA de excluir a Chile como sede el Mundial 2030, a pesar de que Argentina, Paraguay y Uruguay sí fueron escogidos para albergar partidos de inauguración.

“La postulación para albergar la Copa del Mundo 2030 comenzó en el año 2019 con la decisión conjunta entre los gobiernos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Fue así como en el 2022 formaron la Corporación Juntos 2030, cuya secretaría ejecutiva con sede en Chile, avanzó en la postulación”, comenzó explicando en conferencia de prensa desde Quilín.

“El Consejo de FIFA hoy, con un acuerdo unánime, decidió entregar el Mundial 2030 a España, Portugal y Marruecos. Y, a su vez, celebrar el centenario con un partido inaugural en Montevideo”, agregó.

“Dada esta decisión, Chile lamenta la exclusión realizada por el Consejo de FIFA. Nuestra atención continuará puesta en nuestros desafíos deportivos. El primer de ellos en la participación de nuestra selección adulta en el proceso clasificatorio del Mundial 2026, así como puestas nuestra seleccione femenina y Sub 23 en los Juegos Panamericanos”, complementó.

En esa línea, explicó que “fue una decisión netamente del Consejo de la FIFA. Los criterios de exclusión son cuestionables, pero me dijeron lo siguiente: Montevideo por derecho propio y el primer Mundial del año 1930, Argentina por ser el campeón actual y Paraguay por ser la sede de Conmebol”.

“Creo que bajo esos criterios que se analizaron dentro de este Consejo, claro que nos sentimos muy dolidos de esta situación. Pero también aludieron que como había tres sedes que implicada a dos continentes (Europa y África), no podían ser cuatro en Sudamérica, buscando el equilibrio de tres y tres países de los diferentes continentes”, añadió.

Pablo Milad y su posible renuncia a la ANFP

Por otra parte, el mandamás del fútbol chileno abordó la opción de poner su cargo a disposición. “Nosotros hemos recibido llamados tanto de FIFA y de Conmebol con respecto a la situación país con la visión del fútbol. Es una preocupación que han tenido ellos durante todo este tiempo. Las situaciones que han pasado en el fútbol chileno las hemos ido subsanando e impulsando nuevos proyectos”, afirmó.

“Esto no se trata de una persona. Se trata también de un gobierno, porque estamos postulando por un gobierno. Esto significa un duro golpe no solamente para mi persona como presidente, sino que para todo un país”, agregó.

Además, detalló que “me llamaron en conjunto el presidente de la Conmebol y nuestros colegas de las Federaciones que sí fueron consideradas, primero para prestarme todo el apoyo en cuanto a que Chile será considerado en otras opciones, pero el dolor es igual por el hecho de no ser considerado”.

“Acá no hay un trabajo previo para dejar a Chile afuera. No nos sentimos discriminados y no pensamos que hubo una preparación para dejar a Chile fuera del Mundial. Hay que dar una explicación al país, de cuáles fueron los motivos de esta exclusión. La explicación que me dieron es que era tres los organizadores allá y tres acá, y que nosotros nos sumamos como últimos dentro de la organización”, sentenció Pablo Milad.