Milad desestima presiones de los clubes por contratos con casas de apuestas online: “No sé qué mesa golpearon”

Durante su análisis de la situación actual de la selección chilena, Pablo Milad también se refirió a otros temas ligados a la industria futbolística, como son los contratos con casas de apuestas online, las cuales fueron declaradas ilegales por la Corte Suprema.

En ese contexto, se refirió a lo planteado por ADN Deportes en torno a la presión que los clubes nacionales habrían ejercido para que la ANFP se mantenga en su pelea legal para mantener sus contratos con este tipo de industria.

“No hubo presión de ninguna forma. No sé qué mesa golpearon. Fue una conversación, un diálogo, un intercambio de situaciones. Acá hay algo civil y penal. Fue una interacción de la situación que estaba viviendo cada uno de los clubes, pero fue una reunión de coordinación. No hubo presiones, sino un diálogo cordial y ameno, donde se tomaron decisiones y las hicimos presentes, además del plan a seguir”, comentó Pablo Milad respecto a la apelación ante la Corte Suprema por las casas de apuestas online.

También se refirió a la necesidad de ir avanzando en los problemas respecto a la seguridad en los recintos deportivos. “Estamos en la modernización de la ley de violencia en los estadios y los proyectos piloto de identificación facial. Tiene que haber una modificación de la preparación y las facultades de los guardias de los estadios. Estamos trabajando de la mano con las autoridades en un problema global, debemos trabajar de forma unida”, concluyó en el GO Latam Summit.