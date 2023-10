“La falta es fuera”: la explicación del VAR para la principal polémica referil del triunfo de Colo Colo ante la UC

Este lunes, la ANFP entregó el registro del VAR para la secuencia que marcó las quejas de la UC durante la derrota ante Colo Colo: el codazo de Óscar Opazo sobre Clemente Montes, que pudo significar un penal para los cruzados.

En la introducción del video, ya desde la Comisión de Árbitros aclarara que la herramienta tecnológica no pudo intervenir ante la sanción de Felipe González. “Hay infracción del defensor, empleando una fuerza baja. Como es una sanción de amonestación fuera del área, el VAR no puede intervenir porque no se cumplen las consideraciones protocolares para una revisión al malograr una ocasión manifiesta de gol o conducta violenta“, remarcaron.

Luego, ya en la secuencia del momento, desde el VAR, compuesto por Rodrigo Carvajal, Manuel Marín y Manuel Vergara, advirtieron de la infracción del defensa de Colo Colo sobre el delantero de la UC.

“Van disputando el balón y le coloca la mano en la cara. Está fuera del área”, se advierte a Felipe González una vez que aguarda por determinaciones desde la cabina por una “situación de disputa de balón”, como se lo oye decirle a los jugadores que se le acercaban.

Sin embargo, tras diversas repeticiones, constataron que no podían intervenir pues zanjaron que no ocurrió en el área alba. “Está dentro de la línea”, dice uno primero. Segundos más tarde, la resolución fue unánime. “La falta es fuera”, con lo que no se pudo hacer nada más allá del criterio con el que juzgó el árbitro principal del compromiso en el Monumental.