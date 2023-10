Felipe Mora sigue en racha goleadora en la MLS: volvió a anotar y evitó derrota del Portland Timbers

Felipe Mora vive un magnífico momento en el Portland Timbers. El delantero chileno, quien fue convocado por Eduardo Berizzo a La Roja, volvió a anotar este sábado en el empate 3-3 ante LA Galaxy por la MLS.

El ex Universidad de Chile fue protagonista de los tres goles de los “Timbers”, pues generó la habilitación para que Dairon Asprilla enviara el centro rasante desde la última línea y Santiago Moreno abriera la cuenta (5′).

Luego, provocó que el salvadoreño Eriq Zavaleta metiera la pelota en su propio arco (38′), y en el segundo tiempo, con el marcador favorable al Galaxy, Mora aprovechó un rebote en el área rival y puso el 3-3 definitivo.

Con este resultado, Portland Timbers se ubicó en el séptimo lugar de la Conferencia Oeste de la MLS con 43 unidades y, momentáneamente, en puestos de clasificación a los playoffs directos.

Por su parte, Felipe Mora anotó su sexto gol de la temporada y el quinto personal en la presente campaña de la MLS, números que le valieron para ser nominado por La Roja para la doble fecha de octubre de las Clasificatorias al Mundial 2026 ante Perú y Venezuela.

Felipe Mora scores the equalizer for @TimbersFC against LA. pic.twitter.com/1myk4ZPlWR

