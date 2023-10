Daniel Morón lamenta las bengalas en la previa al duelo con la UC: “A los que piensan que esa es la forma de alentar no los necesitamos acá”

El gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, no escondió su orgullo por el triunfo de los albos ante la UC en los descuentos para mantenerse en la pelea por el título del Campeonato Nacional 2023.

“Estas son las cosas que te enorgullecen y te hacen sentir lo que es Colo Colo. No me sorprende para nada, sigue creándome esa adrenalina lo que hace Colo Colo hoy. Es algo que es justo. Si nos vamos al trámite del partido, se hizo justicia por el marcador. Cuando suceden estas cosas, prefiero sufrir 100 minutos”, comentó el exarquero de los albos, que desestimó las quejas en torno al arbitraje de Felipe González.

“Veo un tiempo exagerado de los jugadores y cuando hay complicidad de los arbitrajes en no favorecer el espectáculo, no darle continuidad al juego, me gusta el tiempo agregado y se pagan esas cosas. Cuando pierdo me siento perjudicado, protesto, pero yo veo lo de Colo Colo y estamos buscando acercarnos a los líderes. Esa es nuestra misión”, comentó Daniel Morón, quien además destacó lo hecho por Damián Pizarro.

“Desde que está jugando por el primer equipo ha sido muy desequilibrante, aunque no determinante al no hacer los goles. Hoy sí lo hizo, pero no es una sorpresa. Su desequilibrio lo ha sostenido en el once inicial“, sostuvo, además de evidenciar su molestia por la serie de bengalas que se arrojaron durante la previa al compromiso en el Monumental.

“Me preocupa. Decirle a aquellos que piensan que esa es la forma de alentar al equipo que no los necesitamos acá. El 99% nos viene a alentar, los que vienen con una bengala no nos sirven, no los necesitamos, son unos estúpidos y hay que erradicarlos del país“, recalcó.

Daniel Morón y el futuro de Colo Colo

Quien es parte de la directiva de Blanco y Negro se refirió a la situación de Arturo Vidal, quien nuevamente se hizo presente en el Monumental para ver al club en medio de su recuperación física.

“No hace falta tener que analizar su nombre (…) Hay que ser prudente, quizá hay cosas que conversar con su representante. Ustedes saben lo que han dicho algunos directores, pero también hay que ver sus condiciones y si está convencido de querer llegar. Si estamos todos en un mismo punto, sería maravilloso”, comentó, junto con insistir en proyectar la continuidad de Gustavo Quinteros.

“Acá ha sido claro Gustavo y nosotros, queda una parte del año en que todavía se tienen que cumplir muchos objetivos. Si se dan, nos gustan las cosas a largo plazo”, concluyó el gerente deportivo de Colo Colo.