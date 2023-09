Manchester United emitió este viernes un comunicado sobre la situación de Antony, quien fue denunciado de violencia de género por su expareja y, posteriormente, marginado del primer equipo de los “Diablos Rojos”.

El club inglés comunicó que el jugador brasileño volverá a ser reintegrado al plantel, mientras continúa cooperando con las investigaciones policiales. De hecho, el futbolista asistió a una entrevista voluntaria con la policía de Greater Manchester, donde negó las acusaciones en su contra.

“Desde que se hicieron las primeras acusaciones en junio, Antony ha cooperado con las investigaciones policiales tanto en Brasil como en el Reino Unido, y continúa haciéndolo”, señaló la institución.

“Como empleador de Antony, el Manchester United ha decidido que reanudará sus entrenamientos en Carrington y será disponible para su selección, mientras continúan las investigaciones policiales. Esto se mantendrá bajo revisión en espera de nuevos desarrollos en el caso”, agregaron.

Finalmente, los “Diablos Rojos” aclararon que “como club, condenamos los actos de violencia y abuso. Reconocemos la importancia de salvaguardar a todos los involucrados en esta situación y reconocemos el impacto que estas acusaciones tienen en los sobrevivientes de abuso”.

Cabe recordar que Antony también fue marginado de la selección de Brasil para el inicio de las Clasificatorias tras la denuncia presentada por su exnovia, Gabriela Cavallin, por “amenazas, intimidaciones y agresiones físicas”, investigación que además está en manos de la Policía Civil de São Paulo.

The club have provided an update on Antony.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) September 29, 2023