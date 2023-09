Felipe Barrientos fue anunciado a inicios de junio como nuevo refuerzo de Deportes Puerto Montt. El delantero de 26 años arribó a los “Albiverdes” proveniente desde Coquimbo Unido, donde sumó escasos minutos y reveló haber vivido una compleja situación.

En diálogo con el programa Mi Sur Deportes, el jugador formado en la UC detalló su difícil paso por los “Piratas” entre enero de 2022 y junio de 2023, donde reconoció haber recibido graves amenazas de los hinchas por su pasado en Deportes La Serena, clásico rival del equipo aurinegro.

“Cuando llegué a Coquimbo lo pasé muy mal. Recibí muchas amenazas de los hinchas de ambos equipos. Me rayaron el auto, no podía salir a la calle o ir al mall con mi pareja”, comenzó explicando.

En esa línea, Felipe Barrientos explicó que “después la gente se enteró que mi pareja es la hija de presidente de Coquimbo y me hicieron la vida imposible. Pero aprendí mucho en ese equipo, porque me tocó muchos momentos malos”.

“Hoy en día lo agradezco porque ahora a la cosa mínima no me pasa nada. Duele cuando meten a tu familia y a tu pareja. Mi mamá veía redes sociales y las amenazas fuertes, pero al final eso es parte del fútbol y no se va a ir”, agregó.

“Al tomar la decisión de ir a Coquimbo sabía los riesgos que corría y lo que iba a causar en la gente de La Serena, porque allá me fue bien, sacamos al equipo de una situación difícil y estaban sentidos. Pero me mantuve enfocado en entrenar, siempre habrá hinchas que te van a apoyar y otros que no”, cerró.