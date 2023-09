Nicolás Núñez cuestiona la sanción a la UC: “La resolución del Tribunal de Disciplina es facilista”

El entrenador de la UC, Nicolás Núñez, anticipó en conferencia de prensa el duelo del domingo ante Magallanes en la reanudación del Campeonato Nacional 2023, remarcando la trascendencia que tiene para él este compromiso.

“Tenemos siete partidos que nos pueden dar esa competencia internacional que nos hemos trazado como objetivo. Nos sirve como estímulo, que ganando un partido nos metemos en zona de clasificación, pero perdiendo o empatando te va dejando atrás. La línea es muy delgada, por eso es muy importante el partido del domingo“, aseguró, bajándole el perfil al hecho de haber dirigido hace meses a su rival del fin de semana en Santa Laura.

“Hay un conocimiento que hace un estudio más minucioso. Lo principal para mí es que estoy en el club que me formó y quiero tener esos tres puntos sí o sí. Hay un componente emocional que me hace aún más competitivo. Trataremos de sobrepasar sus características. Los buenos jugadores hacen diferencia a pesar del conocimiento“, apuntó Nicolás Núñez, quien lamentó no contar con Fernando Zampedri y Alexander Aravena.

Además, tampoco dio por completamente listos a los convalecientes Guillermo Burdisso, Alfonso Parot y César Pinares. Todo en pos de mostrar un mejor rendimiento respecto a semanas atrás. “Encontraremos mayor fluidez en defensa y ataque, con la mente en competir. Hemos buscado construir confianza más que alguna idea revolucionaria en el juego“, explicó el DT de la UC.

Nicolás Núñez criticó el castigo del Tribunal de Disciplina

Además, el entrenador de los cruzados aprovechó la conferencia de prensa para cuestionar que el club haya sido sancionado con un partido sin público como local ante los incidentes durante el juego contra Ñublense.

“El club no ha resuelto nada en torno a la apelación, la dirigencia lo está viendo. En cuanto al castigo, lamentablemente el Tribunal de Disciplina lleva un tiempo optando por lo más fácil. En mi mirada, están tomando decisiones por las cuales pagan los que quieren ir al estadio“, apuntó e insistió en sus dudas.

“Sería un error castigarlos a todos, pueden ser tres o cuatro los que se manifiestan. No escapo de que no es lo correcto para el partido, pero habría que darle una vuelta a las sanciones. Deberían buscar el beneficio del espectáculo. Necesitamos a nuestra gente. Espero que le den una vuelta más, es facilista la resolución”, concluyó en San Carlos de Apoquindo.