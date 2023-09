Lionel Messi protagonizó una distendida entrevista con el humorista argentino Migue Granados en “Olga”, donde se refirió a su futuro en la selección de Argentina y su presente en Estados Unidos jugando por el Inter Miami.

Consultado por su presencia en la próxima Copa del Mundo, la “Pulga” explicó que “no pienso todavía en el Mundial 2026 porque está lejos. Es un objetivo llegar bien a la Copa América 2024, y va a estar linda”.

“Después de la Copa América se verá, depende cómo me encuentre yo. Pasaron los años y hay que ver cómo me voy sintiendo. Quizás el ritmo de los partidos será otro e iré viendo día a día. Falta muchísimo todavía”, agregó.

En esa línea, Messi respondió a su deseo de jugar en Newell’s Old Boys. “Siempre estuvo la idea de poder disfrutar del fútbol argentino. Más después de ser campeón del mundo. De chiquito iba a la cancha de Newlls y era mi sueño jugar ahí”, aseguró.

Además, recordó su mal paso PSG. “Se dio así. La verdad que no fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo y tenía que ser así”, afirmó.

“Estaba en el lugar al que le ganamos la final y por culpa nuestra no habían sido campeones del mundo. Fui el único jugador de Argentina que no tuvo reconocimiento en su club aparte de los otros 25 jugadores, pero no pasa nada”, complementó.

Finalmente, Lionel Messi se refirió a su presente en Inter Miami y abordó la posibilidad del retiro. “No pensé qué hacer después del retiro. Quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante, el hecho de dejar Europa y venir acá (Inter Miami), pero no quiero seguir pensando en el siguiente paso, sino disfrutar lo que más puedo porque lo que más quiero es jugar”, cerró.