La UC apelará a la sanción del Tribunal de Disciplina por incidentes en duelo ante Ñublense

Universidad Católica informó este jueves su decisión de presentar una apelación al fallo de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, que obliga al club a jugar sin público su próximo partido contra Magallanes, debido a los incidentes ocurridos el pasado 26 de agosto ante Ñublense en Santa Laura.

“Cruzados comunica la decisión de apelar al fallo que entregó la Primera Sala de Penalidades de la ANFP en relación a los hechos ocurridos en el partido ante Ñublense de Chillán”, indicaron desde Cruzados SADP.

No obstante, la UC aclaró que “esta apelación no solicitará la orden de no innovar, por lo que el partido de este domingo 24 de septiembre ante Magallanes se deberá jugar sin público”.

“La decisión de apelar apunta principalmente a que la Segunda Sala del Tribunal de Penalidades de la ANFP pueda fijar un criterio de las circunstancias en que corresponde aplicar la exención de responsabilidad a los clubes, tal como lo establece el Código de Penalidades”, agregaron.

Además, esperan que se pueda “aplicar otras sanciones distintas de jugar a puertas cerradas en aquellos casos en que los clubes demuestren el cumplimiento sustancial de las medidas de seguridad establecidas por la autoridad”.