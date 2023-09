Felipe Mora brilla en la MLS: anotó un gol y entregó notable asistencia en triunfo del Portland Timbers 

Felipe Mora vive un grato presente en el Portland Timbers. Tras volver luego de una grave lesión, el delantero chileno recuperó la titularidad y este domingo fue figura en el triunfo por 2-1 ante el Austin FC por la MLS.

El ex Universidad de Chile abrió el marcador al minuto 39 del primer tiempo, luego de capturar un rebote en el área rival tras un centro por el sector derecho y empujar el balón a la portería para poner en ventaja a su equipo.

Ya en el complemento, Mora se lució con una gran asistencia de pecho y dejó solo frente al arco a Evander, quien estiró las cifras a los 64′ a favor de los “Timbers”. Finalmente, Sebastián Driussi anotó el descuento de Austin a los 75′.

Con este resultado, Portland Timbers se ubicó en el noveno lugar de la Conferencia Oeste de la MLS con 36 unidades y a solo cuatro puntos para ingresar a puestos de playoffs directos.

Por su parte, Felipe Mora llegó a los 13 partidos jugados en la presente temporada y anotó su tercer gol en los últimos cinco partidos disputados, siendo una pieza clave para que su equipo sume ya cuatro duelos invictos.

