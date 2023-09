Le arbitró a Karim Benzemá: Piero Maza vuelve a dirigir en la liga de Arabia Saudita

En las últimas temporadas, si hay un árbitro chileno que ha ido ganando prestigio a nivel internacional en los últimos años es Piero Maza, que no sólo ha tenido consideración en torneos de Sudamérica, sino también fuera de nuestras fronteras.

Cabe recordar que el juez nacional impartió justicia en la Finalissima entre Italia y Argentina en Wembley, cuestión que también le abrió las puertas para dirigir en Arabia Saudita en temporadas pasadas.

En buen chileno, un buen “pituto” extra que este jueves volvió a aprovechar Piero Maza, pues lideró la terna arbitral de un partido oficial por tercera vez en la poderosa liga árabe y con un lujito extra, pues le tocó el duelo del equipo de Karim Benzemá, Al-Ittihad.

No sólo posó con el delantero francés, sino que además fue testigo privilegiado de su actuación, pues anotó el único gol del compromiso ante el Al Akhdoud, resultado que le permite al elenco del “Gato” ser líder de la liga de Arabia Saudita tras seis fechas.

Karim Benzema has a gift for finding the back of the net…by any means necessary 🔮

