Cavani responde tras no ser convocado por Bielsa para las Clasificatorias: “Si siente que no estoy a la altura de la selección, perfecto”

Edinson Cavani rompió el silencio tras confirmarse su ausencia en la nómina que armó Marcelo Bielsa para los partidos que tendrá Uruguay contra Chile y Ecuador, por el inicio de las Clasificatorias al Mundial 2026.

“La vida son etapas. Si el que toma la decisión siente que no estoy a la altura de estar en la selección, perfecto. Ellos tienen la decisión de llevar a quien quieran llevar”, señaló el actual delantero de Boca Juniors en conversación con Telemundo.

“Por ahí llegó una etapa donde tengo que dedicarme a donde me toca estar hoy, que es en Boca, y seguir dándole para adelante. Las cosas por algo pasan y lo vivo de esa manera. No quiero detenerme a darle muchas vueltas al tema. No quiero ir contra uno ni otro, no me interesa”, remarcó el segundo goleador histórico de la selección charrúa, por detrás de Luis Suárez, quien tampoco fue citado.

“Quiero vivir la vida libre de preocupaciones”

“Estoy en una linda etapa de mi vida en lo deportivo. Trato de demostrar cada domingo que vine a entregarme al máximo por este club. No tengo 25 años como para jugar tres partidos por semana, soy realista, entiendo un montón de cosas. Quiero vivir la vida libre de preocupaciones”, completó el artillero de 36 años.

Cabe recordar que de todas maneras Edinson Cavani no podía jugar el duelo entre Uruguay y Chile, porque arrastra una suspensión desde el Mundial de Qatar, pero sí iba a estar autorizado para disputar el segundo partido ante Ecuador, sin embargo, Marcelo Bielsa prefirió dejarlo fuera de la nómina.