“No tengo que ser Einstein…”: Abreu se lanza en desacuerdo con Bielsa por no considerar a Suárez y Cavani para las Clasificatorias

Sebastián Abreu, exjugador e histórico de la selección uruguaya, se mostró en total desacuerdo con Marcelo Bielsa, DT de la “Celeste”, por no considerar a Luis Suárez y Edinson Cavani para las Clasificatorias al Mundial 2026, situación que ya dan por hecho en Uruguay.

“Hoy, los dos mejores delanteros uruguayos en el mundo siguen siendo Suárez y Cavani. No tengo que ser Einstein para develar algo que ve el verdulero de la esquina de mi casa. El argumento de que el proceso termina en 2026 no me prohíbe aprovechar el máximo hoy. Es claro”, señaló el otrora delantero charrúa en diálogo con Sport 890.

“Después, están las formas. Hay temas que son internos que se filtran, pero no salen de la propia voz de los implicados: ni de Edi, Luis o Marcelo”, agregó el actual entrenador de Universidad César Vallejo de Perú.

“Se merecen un trato diferente”

En esa línea, indicó que “sí, hay una conferencia donde dijo escuchar y ser escuchado, capaz que eso sucedió y nadie lo sabe, y entonces está en todo el derecho por gustos futbolísticos, pero si no pasó, creo que en especial estos dos futbolistas se merecen un trato diferente, un respeto diferente”.

“En caso de que sea el final de su vida dentro de la Selección, Suárez y Cavani se merecen que se les dé un trato diferente porque en nuestra cultura amerita ser agradecidos”, concluyó Sebastián Abreu.

Cabe recordar que Uruguay enfrentará a Chile en la primera fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026. El cotejo se jugará el viernes 8 de septiembre a las 20:00 horas de nuestro país.