Bruno Barticciotto revela por qué no llegó a Colo Colo: “Estuvo la opción, pero nunca fue concreta”

Bruno Barticciotto, nuevo refuerzo de Talleres de Córdoba, se refirió al interés que tuvo Colo Colo por su fichaje en el reciente mercado de pases y reveló los motivos por los que no arribó al Estadio Monumental, donde su padre, Marcelo Barticciotto, es ídolo.

“Estuvo la opción, pero nunca fue concreta. Una persona del club, de Colo Colo, quería que fuera, pero no hubo una oferta”, comentó el delantero de 22 años en diálogo con TNT Sports.

Asimismo, el exatacante de Palestino detalló que “al final nunca fue una oferta y no sé si Colo Colo podría haber igualado una oferta como las que llegaron al club, ya sea de Talleres u otra, así que era difícil”.

De todas formas, reconoció su cariño por el “Cacique”, aunque aseguró que ve muy difícil arribar al club en un corto plazo. “Yo le tengo mucho cariño a Colo Colo. Mi papá y mi familia son todos hinchas de toda la vida”, explicó.

“Quizás sí hubiese aceptado jugar en Colo Colo si se daban las condiciones, pero en este momento o en un futuro cercano es muy difícil”, afirmó.

Bruno Barticciotto y su paso por la UC

Por otra parte, el seleccionado de La Roja se refirió a su estadía en Universidad Católica, club donde se formó, aunque nunca pudo encontrar su lugar en el primer equipo.

“Fue una enseñanza y me hizo sacar un poco de lo que soy ahora. No la pasé muy bien. Justo llegué en un momento en que el club era tetracampeón. Tenía la ilusión y no jugué prácticamente nada”, señaló.

“No diría que fue un paso malo, más bien fue de aprendizaje y de sacar cosas para el futuro. Con el club siempre bien, creo que por decisiones técnicas otros jugadores tuvieron las oportunidades y está perfecto”, cerró.