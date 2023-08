Alan Saldivia se ilusiona con un llamado de Bielsa: “Anhelo estar en los Panamericanos y jugar por Uruguay acá en Chile”

Alan Saldivia, defensa de Colo Colo, mostró su ilusión por defender a Uruguay en el fútbol de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, evento que iniciará en octubre próximo y donde la “Celeste” enfrentará a Chile por la fase de grupos.

“Me ilusiono, a todo jugador le pasa eso, jugar por tu selección es algo muy bonito, yo estuve ahí y quiero volver a sentir en esa sensación. Anhelo poder estar en los Panamericanos y jugar por Uruguay acá en Chile”, señaló el joven futbolista de 21 años.

Respecto a la posibilidad de que sea considerado por el técnico Marcelo Bielsa, el zaguero albo mencionó que “sería difícil y bonito estar ahí, ojalá se pueda dar en algún momento, sería algo muy lindo en mi carrera para sumar experiencias y realidades nuevas”.

Alan Saldivia y su buen presente en Colo Colo

Por otro lado, el charrúa abordó el regular momento que atraviesa en el “Cacique”. “Llegé hace dos años al club y esperé la oportunidad. Cuando se dio, supe aprovecharla, intenté dar el máximo en cada partido que me tocó y ahora se está dando lo que todo jugador quiere: jugar y mantenerse en el once titular”, indicó.

Sobre su renovación de contrato hasta 2026, comentó que “Colo Colo terminó de formarme, así que no tiene que pagar derechos de formación. Renové con el club y me quedaré por varios años más”.

“Para mí esto es algo único, siempre supe que sería difícil jugar en Colo Colo, porque es un club con muy buenos jugadores. Me tocó pelearla. Ante Santiago City me pusieron unos minutos y desde ahí dije que no quería soltar la oportunidad”, completó Saldivia.