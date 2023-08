“Hermetismo total”: Marcelo Bielsa enfrenta duras críticas en Uruguay antes del duelo ante Chile por Clasificatorias

Marcelo Bielsa comienza a sumar sus primeras críticas en Uruguay. El rosarino guarda con total hermetismo la nómina de la “Celeste” para los duelos ante Chile y Ecuador en el inicio de las Clasificatorias al Mundial 2026, algo que ha generado molestia en tierras charrúas.

Hasta ahora, el “Loco” aún no ha dado señales sobre la primera convocatoria oficial y menos la lista de jugadores reservados para dichos encuentros, situación que sí ocurría durante los procesos anteriores, pero que el ex DT de La Roja optó por no hacerlo.

La decisión del entrenador fue duramente criticada por el vicepresidente y tesorero de Peñarol, Eduardo Zaidensztat. “No entiendo por qué las listas no son públicas, es simplemente una lista de jugadores reservados a la selección”, dijo en diálogo con Radio Universal.

“Que se maneje de forma oculta y que los periodistas tengan que ir a investigar a cada club, no es lógico… La selección es de todos, ¿cuál es el manejo atrás de todo esto? ¿Qué se gana? En un mundo moderno, como el de hoy, que con un teléfono se ve todo, no hace falta ser un scout profesional para conocer los jugadores principales de Uruguay”, agregó.

Si bien se especula que Bielsa recién entregará la nómina final una semana antes del duelo contra Chile, ya trascendió que ni Luis Suárez ni Edinson Cavani serán considerados, medida que tampoco cayó bien en la dirigencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“En el Ejecutivo no sabíamos que Bielsa no iba a convocar a Suárez ni a Cavani. Había un hermetismo total, pero se veía venir (…) Es muy difícil llegar a Bielsa. Fui a presentarme al Complejo Uruguay Celeste y no me dio la más mínima bola”, aseguró el directivo de la AUF, Carlos Manta.