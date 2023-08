La U no gana tampoco en amistosos y perdió con Audax Italiano en La Cisterna

Este viernes, en el Centro Deportivo Azul, la U de Chile disputó un partido amistoso a puertas cerradas ante Audax Italiano en el cual no pudo tampoco obtener una victoria que se le niega desde hace cinco fechas en el Campeonato Nacional 2023.

Con un doblete de Javier Quiñones, el elenco floridano se impuso 2-1 al cuadro universitario laico, quien descontó con tanto de Renato Huerta. “Estos partidos sirven para los que vuelven de lesión o que no están jugando. Son jugadores que pueden aportar en cualquier momento al primer equipo. Se vieron cosas buenas y otras por mejorar, estamos dispuestos a dar el 100% en cada entrenamiento y sacar esto adelante”, aseguró Emmanuel Ojeda a la web del club luego del encuentro.

Marcelo Díaz no estuvo presente en el amistoso de la U de Chile con Audax Italiano pues se está recuperando de una lesión. Todo mientras en el elenco azul afrontan el irregular momento.

“Somos conscientes de los malos resultados. Hubo partidos en que merecimos mucho más, como con Curicó, nos está costando en el resultado pese a que se ven mejoras. El equipo está con la mentalidad de salir adelante”, planteó Emmanuel Ojeda, que ya se enfoca el duelo de la próxima semana, ante Unión La Calera.

“Vamos a salir a buscar los tres puntos, necesitamos ese empuje para volver a la pelea allá arriba. Tres puntos nos dejarían bien ubicados, el campeonato está muy cerrado. De a poco me voy sintiendo mejor, soy autocrítico, sé que he tenido partidos malos, pero de a poco me voy sintiendo mejor quiero aportarle lo mejor de mí al equipo”, concluyó el volante de la U de Chile.