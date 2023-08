Referente de la U defiende el proceso de Mauricio Pellegrino: “En este momento, no sería bueno un cambio de técnico”

El exvolante de la U de Chile, Mariano Puyol, conversó con ADN Deportes para analizar el momento del club, que perdió el tranco positivo con que arrancó la era de Mauricio Pellegrino en el club y ya suma cinco partidos seguidos sin victorias.

“Está pasando por una racha mala, pero tiene equipo para salir de ella. Yo veo el vaso más lleno que vacío porque los otros tres años estábamos peleando el descenso y ahora estamos en mitad de tabla. Creo que no hay que dramatizar tanto tampoco“, apuntó, junto con defender la labor del argentino.

“La dirigencia ha estado con prudencia con el trabajo de Mauricio Pellegrino y debe ser porque ha tenido una buena evaluación, más allá de los últimos resultados. En este momento, no sería bueno un cambio de técnico. Es un DT serio, que ha hecho un trabajo que no ha sido fácil, porque después de los últimos tres años que la U prácticamente he estado peleando el descenso no era llegar y tomar un trabajo ante un plantel que que se rearmó en más del 40% Todavía tiene mucha mucho fondo Pellegrino para seguir trabajando en la U y sacar el equipo adelante”, planteó Mariano Puyol, que hizo su análisis respecto al problema de juego que vive el club en su faceta ofensiva.

“Les falta más tranquilidad, sobre todo los momentos difíciles del partido. Como que se desarma muy rápido el ataque. Yo creo que eso es un aspecto que corregir y tienen que jugar más tranquilos. Cuando no sale los goles se empiezan, los defensas quieren solucionarle los problemas a los medios, los medios quieren solucionar los problemas de los delanteros y ahí empieza a enredarse el fútbol de la U. La ansiedad los mata“, remarcó el referente de la U de Chile.

Como buen conocedor del club, apuntó a que Darío Osorio y Lucas Assadi deberían ser titulares. “Ellos son jugadores que están en crecimiento, que tienen que todavía vivir mucho mucha experiencias. Creo que lo han hecho bien, a todos nos gustaría que siempre estén jugando juntos porque son jugadores importantes y son jugadores que tienen que dar mucho más“, concluyó Mariano Puyol en diálogo con ADN Deportes.