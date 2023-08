Este sábado por la tarde, Internacional de Porto Alegre recibirá en el Beira-Rio a Fortaleza por la jornada 20 del Brasileirao 2023, duelo donde Charles Aránguiz aparece como titular en el equipo que dirige Eduardo Coudet.

Mientras el entrenador argentino practicó durante toda la semana el desafío de este sábado, en la interna, Charles Aránguiz habría recibido una excelente noticia, pese a que él mismo se descartó hace algunas semanas.

Esto porque según la prensa de Belo Horizonte, el “Príncipe” habría sido reservado por Edaurdo Berizzo para el inicio de las Clasificatorias 2026, instancia donde Chile visitará a Uruguay en Montevideo y luego recibirá a Colombia en el estadio Nacional.

“Sinceramente, no me veo hoy por hoy. Creo que estoy muy lejos del nivel que se requiere para la Selección, pero estoy en ese proceso. Estoy aprovechando cada minuto que me da el técnico, pero me falta mucho todavía”, aseguró hace algunos días en conversación con AS Chile.

Pese a sus palabras, “Toto” Berizzo habría hecho caso omiso del “Príncipe” y lo tendría considerado para los duelos en el Centenario y el Monumental.

Según la Rádio Gaúcha de Belo Horizonte, los convocados de Internacional serían Johnny Cardoso (Estados Unidos), Sergio Rochet (Uruguay), Charles Aránguiz (Chile) y Enner Valencia (Ecuador).

Cabe destacar que Chile visitará a Uruguay el próximo viernes 8 de septiembre, desde las 20:00 horas, por la jornada 1 de las Clasificatorias; mientras que la segunda fecha será el martes 12, ante Colombia, desde las 21:30 hrs, en el estadio Monumental.

