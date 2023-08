Charles Aránguiz descarta su presencia en La Roja para el inicio de las Clasificatorias: estas son sus razones

En su regreso al Inter de Porto Alegre, Charles Aránguiz se reencontró con la titularidad y dejó atrás los 8 meses que estuvo sin jugar por una lesión que sufrió en Bayer Leverkusen. Ya con continuidad en su equipo, el volante comenzaba a asomarse como opción en Chile para el inicio de las Clasificatorias, pero el propio jugador descartó esta posibilidad.

Tras disputar el partido contra Botafogo este fin de semana, el “Príncipe” tomó la palabra y reconoció que aún no está en condiciones para estar en los primeros duelos clasificatorios al Mundial 2026, donde La Roja debe enfrentar a Uruguay y Colombia en septiembre.

“Sinceramente, no me veo hoy por hoy. Creo que estoy muy lejos del nivel que se requiere para la Selección, pero estoy en ese proceso. Estoy aprovechando cada minuto que me da el técnico, pero me falta mucho todavía”, aseguró el mediocampista en diálogo con AS Chile.

Por último, Charles Aránguiz reconoció que no ha tenido ningún tipo de diálogo con Eduardo Berizzo. “Con el cuerpo técnico de la Selección no he hablado nada”, comentó.