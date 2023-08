Barcelona va con todo por la incorporación de Joao Cancelo, jugador que actualmente milita en el Manchester City, monarca de la última Champions League.

Si bien en un principio los “Ciudadanos” se negaron a conversar con los culés por el fichaje del futbolista, la situación cambió en las últimas horas.

Según fuentes del club blaugrana, el tanteo inicial del agente, Jorge Mendes, dio sus frutos y el cuadro dirigido por Pep Guardiola se abrió a negociar la cesión con opción de compra, que sería obligatoria dependiendo de diversos objetivos tanto personales como colectivos.

“A partir de ahí, el club blaugrana ya ha iniciado los contactos formales. Existe muy buena relación entre las dos entidades aunque cada uno defiende sus intereses. Falta por concretar el precio definitivo del préstamo y de la opción de compra“, sostienen desde Mundo Deportivo.

En esa línea, añaden que “por la parte del jugador y del representante, en principio, no hay problema. Los dos reman a favor de que vista de azulgrana en breve, aunque habrá que discutir el salario. El problema es convencer al Manchester City sin presentar una oferta contundente. La situación económica del Barça no permite ofertar, pagar y zanjar la operación. El club azulgrana intenta arrancar del Manchester City una cesión de Cancelo con opción de compra no obligatoria”.

Finalmente, desde el medio hispano cierran diciendo: “Arrancar ese OK del Manchester City a una cesión no es complejo en lo deportivo, pues Guardiola no cuenta con el portugués y ya accedió a cederlo al Bayern en enero del pasado curso, pero sí sigue siendo complicado en lo económico, pues el club inglés, además de ahorrarse la ficha de Cancelo, también quiere el dinero en las arcas del club: entre 35 y 40 millones”.