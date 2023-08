“Marcelino in purple”: Norwich City presenta nueva camiseta con el volante chileno como modelo

Norwich City, club donde milita Marcelino Núñez, presentó este viernes su tercera camiseta oficial para esta temporada 2023/24 y el volante chileno fue uno de los jugadores del plantel que modeló la nueva equipación.

“Marcelino in purple”, escribió el cuadro inglés en sus redes sociales, con la imagen del ex Universidad Católica luciendo la indumentaria, la cual tiene un diseño en donde predomina el color morado.

Marcelino in purple😍

Get our third kit now 👉 https://t.co/IAWUnuWLQR pic.twitter.com/ReEmmOoqlw

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 18, 2023