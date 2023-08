Marcelino Núñez y Francisco Sierralta se lucen con asistencias para festejar en el inicio de la Championship

Los chilenos Marcelino Núñez y Francisco Sierralta se lucieron este sábado con dos asistencias para aportar a los triunfos de sus respectivos equipos en el inicio de la Championship de Inglaterra.

El volante nacional vio acción en el agónico triunfo del Norwich City por 2-1 ante Hull City. Los “Canarios” comenzaron en desventaja tras el tanto de Liam Delap a los 17′, aunque Jonathan Rowe anotó el descuento a los 45+3′ para irse con un empate al descanso.

Ya en el complemento, Marcelino Núñez hizo su ingreso al minuto 74 y entregó un gran centro al área rival para que Adam Idah anotara a los 90+6′, dándole la victoria final al elenco dirigido por David Wagner.

Por su parte, Sierralta fue titular en la goleada de Watfotd por 4-0 frente a Queens Park Rangers. El defensa chileno se desempeñó como volante central y participó con un pase de gol en la anotación del marfileño Vakoun Issouf a los 43′ de la primera mitad.

El resto de los goles de los “Hornets” fueron obra de Tom Dele-Bashiru (1′), Imran Louza (20′) y Matheus Martins (38′). El zaguero nacional se mantuvo en el terreno de juego hasta los 66′ tras ser reemplazado por Jake Livermore.

Adam Idah scores a 90th minute winner !🇮🇪💪🏼

What a moment for Adam, he was only on the pitch a few minutes.☘️ pic.twitter.com/e2SCSGmdyx

— Rep of Ireland Player Tracker (@reptracker) August 5, 2023