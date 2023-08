Sergio Rico recibe el alta médica tras sufrir grave accidente: “Espero recuperarme y volver al fútbol”

El portero español del PSG, Sergio Rico, recibió este viernes el alta médica y abandonó el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde llevaba ingresado desde el pasado 28 de mayo tras sufrir un grave accidente al ser golpeado por un caballo.

Luego de permanecer cinco semanas en la UCI luchando por su vida, Rico dejó el centro asistencial acompañado de su mujer, Alba Silva, donde se vio visiblemente más delgado, pero agradecido e ilusionado con regresar al fútbol.

“Me encuentro bastante bien, la verdad. A pesar de que no está el aneurisma del todo controlado. Hay que mantener unos meses más de tranquilidad, de calma y de seguir recuperando en casa”, declaró el arquero hispano en su salida del hospital.

“Quería dar unas palabras, sobre todo de gracias por el respeto que habéis tenido todos hacia mi familia, a mi mujer sobre todo, al mundo del fútbol tanto al París como al Sevilla así como a muchísimos compañeros”, añadió ante los medios.

En esa línea, agregó: “Ha sido un sueño. Me desperté en el hospital y gracias a Dios he salido hoy. Me siento muy emocionado, muy feliz y dando gracias. Estoy muy agradecido y sin su apoyo no habría sido posible”.

Finalmente, Sergio Rico manifestó su ilusión de volver a las canchas. “Espero estar disponible dentro de poco, recuperarme y volver al fútbol”, cerró.