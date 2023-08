Sergio Vargas le tocó la oreja a Johnny Herrera en la U: “De los últimos 30 años no creo que haya un mejor arquero que yo”

Cada cierto tiempo, la discusión se instala entre los hinchas de la Universidad de Chile: Sergio Vargas y Johnny Herrera tienen méritos de sobra para ser considerados los mejores porteros de la U en las últimas décadas.

Lo cierto es que títulos más, títulos menos, condiciones mayores o condiciones menores, el debate está instalado una vez más tras las palabras de “Superman” por sobre el formado en el Caracol Azul.

“Manuel Astorga en los ’60, Hugo Carvallo en los ’70; y de los últimos 30 años de la U no hay duda: la historia que te marca un antes y un después. De los últimos 30 años no creo que haya un mejor arquero que yo, nadie que me supere”, dijo sin pelos en la lengua Sergio Vargas en conversación con “Sabor a Gol” de TNT Sports.

Tanto Vargas como Herrera defendieron los colores de la Selección Chilena de Fútbol: “jugar por la selección fue un hito importante para mi carrera. Para las Clasificatorias al Mundial de 1998 me lo habían ofrecido; sin embargo, en ese momento no quise”, sostuvo.

“Después, con los años, radicado acá, lo definí. No era una decisión fácil, la selección no estaba bien, prácticamente sin posibilidad de ir al Mundial de Corea-Japón; varios jugadores se habían bajado de la convocatoria”, complementó Sergio Vargas.

Cerró indicando que “mi preparador de arqueros fue Miguel Ángel Santoro, quien formó a un montón de arqueros, entre ellos al campeón del mundo, Emiliano “Dibu” Martinez. Yo tuve la suerte, porque él era el técnico del equipo de la Quinta División, no existía preparador de arqueros como tal”, comentó.

¿Los números? Sergio Vargas jugó 428 partidos en 11 temporadas con la camiseta de la U y levantó seis títulos: cuatro de Primera División y dos Copa Chile.

Por su parte, Johnny Herrera disputó 384 encuentros en 16 años entre el Caracol Azul y el Centro Deportivo Azul. Ganó 13 títulos: ocho de Primera División, tres de Copa Chile, una Supercopa y la mítica Copa Sudamericana del 2011.