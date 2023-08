Lionel Messi disfruta su presente en Inter Miami: “Simplemente, vine acá a seguir disfrutando del fútbol”

Después de ganar el Mundial 2022, Lionel Messi solo se ha dedicado a disfrutar del fútbol y buscar su felicidad personal. El mejor jugador del mundo disfruta de un gran presente en el Inter Miami y este jueves realizó su primera conferencia de prensa como jugador del equipo que preside David Beckham.

“Mi decisión de venir pasó por muchas cosas. La familia fue parte de la decisión. No pienso en ello (ser embajador de la MLS). Vine a jugar y acerté con la decisión de venir a jugar a Miami. Soy feliz y tengo ganas de seguir disfrutando”, dijo el astro trasandino.

Agregó que “la salida hacia París fue difícil por cómo se produjo. No es algo que deseaba. Fue de un día para el otro. Me tuve que acostumbrar rápido a un nuevo lugar después de tantos años en Barcelona. Se hizo difícil, pero por suerte es muy distinto a lo que me está pasando ahora en Miami”, sostuvo el campeón del mundo.

Insistió en que “mi decisión pasó por muchísimas cuestiones, lo pensamos y decidimos con mi mujer, mis hijos también fueron parte de la decisión. Simplemente, vine acá a seguir disfrutando del fútbol y elegí este lugar para este momento”, dijo.

Sobre el presente de su equipo, con Gerardo Martino a la cabeza, Lionel Messi sostuvo que “llegué con mucha emoción y felicidad. Con ganas de seguir obteniendo resultados. Es una sorpresa estar a punto de jugar una final. Nos habíamos preparado para competir. El equipo hizo un crecimiento muy grande con la llegada del ‘Tata’ Martino al equipo”.

Cerró respecto a sus desafíos personales que “a lo largo de mi carrera lo dije muchas veces. Ganar el Balón de Oro es muy grande, pero nunca le di importancia, entre comillas. Lo más importante para mí fueron los títulos a nivel grupal. No estoy pensando en el Balón de Oro”, finalizó el delantero argentino.

Cabe recordar que Inter Miami, con Leo a la cabeza, disputará este sábado la final de la Leagues Cup 2023 ante el Nashville SC, primer título que podría ganar en suelo Norteamericano.

"Hoy te puedo decir que estoy muy feliz por la decisión que tomamos.”

