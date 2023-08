Va por un nuevo galardón: Lionel Messi lidera lista de nominados a mejor jugador del año por la UEFA

Este jueves, se dieron a conocer los tres futbolistas nominados para quedarse con el reconocimiento que entrega la UEFA al mejor jugador de la temporada 2022/23.

Según informó el ente rector del fútbol europeo, Lionel Messi (ex PSG), Erling Haaland (Manchester City) y Kevin De Bruyne (Manchester City), son los jugadores que competirán por el galardón.

El ganador del premio se anunciará en la ceremonia del sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2023-2024, que tendrá lugar el jueves 31 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco.

Los futbolistas nominados fueron seleccionados por el grupo de estudio técnico de la UEFA en función de su desempeño durante la temporada, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Dicho grupo fue compuesto por entrenadores de clubes, técnicos de las selecciones masculinas y un grupo de periodistas.

En tanto, los aspirantes al mejor entrenador de la temporada 2022/23 son el español Josep Guardiola (Manchester City), ganador de la Champions League y de la Supercopa de Europa, y los italianos Simone Inzaghi (Inter de Milan) y Luciano Spalletti (Napoli).

Cabe destacar que los otros jugadores que recibieron votos fueron Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcelona, 129 puntos), Rodri Hernández (Manchester City, 110), Kylian Mbappe (PSG, 82), Luka Modric (Real Madrid, 33), Marcelo Brozovic (Inter/Al-Nassr, 20), Declan Rice (West Ham/Arsenal, 14), Alexis Mac Allister (Brighton/Liverpool, 12) y Jesús Navas (Sevilla, 6).

